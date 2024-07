Została opublikowana lista projektantów zakwalifikowanych do kwietniowej edycji OFF Out of Schedule, części FashionPhilosophy Fashion Week Poland.

Reklama

Zadaniem OFF Out of Schedule jest przedstawienie nie tylko projektantów awangardowych i nieznanych szerszej publice, ale także promocja młodych, dobrze zapowiadających się talentów.

OFF to również platforma przenikania różnych dziedzin sztuki, takich jak fotografia, muzyka, sztuki wizualne czy taniec. To wizytówka polskiej awangardy modowej.

W wiosennej edycji OFF Out Of Schedule swoje kolekcje zaprezentują: Maldoror, Paulina Plizga, Konrad Parol, Gregor Gonsior, Alexis and Pony, Jakub Pieczarkowski , Jarosław Ewert , Joanna Startek, U- uda, Ima Mad, Monika Gromadzińska, Marta Adamiec oraz Ania Dudzińska.

Przypominamy, że FashionPhilosophy Fashion Week Poland to projekt organizowany we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi. Głównym sponsorem tegorocznej edycji jest marka Orsay. Rejestracja mediów, gości oraz uczestników szkoleń ruszy w pierwszych dniach marca

Zobacz także

Projektantom gratulujemy i z niecierpliwością czekamy na pokazy ich jesienno-zimowych kolekcji.

Reklama

jm