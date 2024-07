Zajrzeliśmy do River Island w poszukiwaniu najciekawszych nowości na zimę 2013 do 200 złotych. W tym roku, a przede wszystkim w tym sezonie wciąż panuje moda na rockowy look. Znaleźliśmy szałowe koszulki z nadrukami i dodatki tj. paski z klamrą. Cekinowe wykończenia bluzek i sukienek, sprawdzą się również czasie nadchodzącego wielkimi krokami karnawału.

Wśród nowości marki, dostępnych na rynku spodobała nam się również elegancka cielista spódnica, która będzie doskonałym wyborem na wigilijną kolację. Naszym hitem jest również T-shirt z choinką z damskich szpilek. Szałowy gadżet na świąteczny okres dla każdej fashionistki!

Sprawdźcie nasze typy zaglądając do galerii: