Angela Dańczak zyskała popularność podczas miłosnego programu "Love Island". Mimo że edycja z jej udziałem zakończyła się już kilka lat temu to kobieta wciąż ma za sobą spore grono odbiorców. W ostatnim czasie Angela przeszła pewną operację, o której opowiedziała swoim fanom. Zobaczcie sami!

Uczestnicy "Love Island" nie dość, że liczą na znalezienie miłości to dodatkowo zyskują niemałą popularność na Instagramie. Niektórzy z nich zgromadzili publikę, z którą utrzymują stały kontakt za pomocą Instagrama. Jedną z tych osób jest Angela Dańczak, która była uczestniczką Wyspy Miłości i mimo że w programie nie stworzyła z nikim głębszej relacji, to związała się z mężczyzną spoza świata show-biznesu. Ich związek nie przetrwał, a Angela postawiła wszystko na jedną kartę i zaczęła przemianę.

Poza tym, że kobieta motywuje fanów do rozwoju osobistego oraz życia w zgodzie z samym sobą to teraz zdecydowała się na radykalny ruch. Angela Dańczak pomniejszyła swój biust i opowiedziała o tym na swoim Instagramie.

Nadszedł dzień kiedy po prawie 9 latach zdecydowałam się na usunięcie implantów piersi. To nie była łatwa decyzja, nie przyszła do mnie szybko, ale jest wynikiem mojej głębokiej pracy nad samoakceptacją. Kiedy jako 20 letnia dziewczyna podjęłam decyzję o operacji, nie wynikała ona z kompleksów. Była to ucieczka od samej siebie, chęć wpasowania się w ówczesne kanony piękna. I choć teraz kosztuje mnie to wiele łez, bólu i długiej rekonwalescencji - nie żałuję mojej decyzji. Nie byłabym w tym miejscu swojego życia gdyby nie tamta, skrzywdzona kobietka(...) Czeka mnie długa rekonwalescencja, być może blizny i praca nad moją psychiką, żeby zaakceptować obecny stan rzeczy, jednak o to jestem spokojna.... Każdy dzień przybliża mnie do tego

- napisała Angela.