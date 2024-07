Maja Sablewska wiec co jest na czasie. Chociaż jej styl nie podoba się wszystkim, to na pewno wyróżnia ją z tłumu innych celebrytek. Maja Sablewska kocha odrobinę grunge'owy, londyński styl, skóry, ćwieki i motocyklówki. A co nosi jesienią i zimą? Oczywiści futra! Podkreślamy, że gwiazda wybiera te ekologiczne.

Maja Sablewska pojawiła się na kilku imprezach w futrzanych kurtkach. Jedno, obstawiamy, że jej ulubione miała na sobie dwa razy. Jednak w całkowicie odmiennych stylizacjach. Raz połączyła je z szerokimi spodniami Maisona Martina Margieli dla H&M, innym razem z wąskimi rurkami ozdobionymi koronką i perłowym naszyjnikiem Chanel. Trend potwierdzony! Futro jest niezbędne w tym sezonie.

Zobaczcie więcej stylizacji Mai Sablewskiej w naszej galerii: