Maja Sablewska lubi bawić się modą i udowadnia, że dobry wygląd to nie są tylko ubrania z najwyższych półek. Sama kilka tygodni temu pojawiła się w spodniach w pionowe biało-czarne pasy, które kupiła w jednej z sieciówek za 39 złotych. Czasami jednak zdarza się jej zaszaleć i wydać nieco więcej na dobre ubrania czy dodatki.

Wczoraj Sablewska na pokaz mody do minimalistycznej stylizacji oraz jeansowego zestawu z kapeluszem dobrała torebkę Louis Vuitton, za którą trzeba zapłacić ok. 10 tysięcy złotych. Taki dodatek to niezłe szaleństwo, ale pewne jest, że posłuży jej na lata. Co najważniejsze, w końcu marka LV to modowa legenda, którą każda fashionistka powinna mieć w swojej szafie.

Tak Maja prezentowała się z drogą torebką u boku. W której stylizacji wyglądała lepiej?

A tak prezentowały się także inne gwiazdy na Sunrise Fashion Festival: