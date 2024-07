Udział Michała Żebrowskiego w "Tańcu z gwiazdami" byłby sensacją. Nie da się ukryć, że wiele osób usiadłoby przed ekranami telewizorów tylko po to, aby przyglądać się poczynaniom przystojnego aktora.

Na pomysł jego zaproszenia wpadli producenci tanecznego show, którzy już zdążyli zaproponować Żebrowskiemu udział w nim.



- Proponowano mi "Taniec z gwiazdami" ale zabrakło mi odwagi. -powiedział aktor w "Super Expressie".

Odwagi do czego? Problem w tym, że Michał Żebrowski nie uważa siebie za wytrawnego tancerze. Co więcej, na parkiecie pojawia się tylko wtedy, kiedy nikt nie patrzy. Do przezwyciężenia swojego lęku nie są w stanie przekonać go nawet spore pieniądze. Aktorowi zaproponowano 20 tysięcy złotych za odcinek.

Czy Żebrowski jednak da się skusić? Przekonamy się wkrótce.

daks