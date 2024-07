Po raz 83. rozdano nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej.

Największym triumfatorem tegorocznych Oscarów był zdecydowanie film "Jak zostać królem" - wybrany Najlepszym Filmem, nagrodzony za reżyserię oraz najlepszą męską rolę pierwszoplanową. Również zgodnie z przewidywaniami nagrodę otrzymała Natalie Portman.

Niestety nie wszyscy byli zadowoleni. Faworyt - "Prawdziwe męstwo" braci Cohen otrzymał ani jednej statuetki.

Najlepszy Film: "Jak zostać królem"

Najlepszy Reżyser: Tom Hooper - "Jak zostać królem"

Najlepszy Aktor Pierwszoplanowy: Colin Firth - "Jak zostać królem"

Najlepsza Aktorka Pierwszoplanowa: Natalie Portman - "Czarny Łabędź"

Najlepszy Aktor Drugoplanowy: Christian Bale - "The Fighter"

Najlepsza Aktorka Drugoplanowa: Melissa Leo - "The Fighter"

Najlepszy Film Nieanglojęzyczny: "Haevnen"

Najlepszy Film Dokumentalny: "Inside Job"

Animacja: "Toy Story 3"

Scenariusz oryginalny: David Seidler - "Jak zostać królem"

Scenariusz adaptowany: Aaron Sorkin - "The Social Network"

Kostiumy: "Alicja w Krainie Czarów"

Efekty specjalne: "Incepcja"

Scenografia: "Alicja w Krainie Czarów"

Krótkometrażowy film animowany: "The Lost Thing"

Aktorski film krotkometrażowy: "God of Love"

Dokumentalny film krótkometrażowy: "Strangers No More"

Piosenka: "We Belong Together" - "Toy Story 3"

Muzyka: "The Social Network"

Zdjęcia: "Incepcja"

Montaż dźwięku: "Incepcja"

Dźwięk: "Incepcja"

Montaż: "The Social Network"

Charakteryzacja: "Wilkołak"