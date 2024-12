Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora mają wyjątkową relację. Para doskonale się dogaduje, a o ich przyjaźni już od dawna jest głośno w show-biznesie. Dziennikarz w rozmowie z Party.pl zdradził pewne szczegóły z życia Małgorzaty Tomaszewskiej i okazuje się, że dziennikarka jest naprawdę bardzo szczęśliwa, realizując się w roli mamy dwójki dzieci. Aleksander Sikora nie ukrywa, że wiedziałby, gdyby było inaczej! Zawsze w ten sposób cieszy się szczęściem bliskich?

Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora wspólnie prowadzili "Pytanie na śniadanie" i byli duetem, który uwielbiali widzowie. Niezwykle empatyczni, zawsze świetnie przygotowani z wyczuciem prowadzili wszystkie rozmowy, a dodatkowo zarażali widzów o poranku dobrą energią. Niestety po rewolucji w Telewizji Polskiej musieli pożegnać się ze stacją, a niedługo potem Małgorzata Tomaszewska po raz drugi została mamą i skupiła się na wychowaniu dzieci.

Dziennikarka nie ukrywa, że Laura i Enzo to jej cały świat, ale nie wyklucza też, że powoli będzie wracała do pracy zawodowej. Aleksander Sikora w rozmowie z Bartoszem Sekleckim dla party.pl zdradził, że jego przyjaciółka jest naprawdę szczęśliwa na obecnym etapie życia i po raz kolejny podkreślił, że mocno jej kibicuje i cieszy się jej radością.

Małgosia realizuje się w roli, już podwójnej mamy. Wygląda na szczęśliwą i tak przynajmniej brzmi. Myślę, że powiedziałaby mi gdyby było inaczej. Cieszę się, gdy widzę ją w tak dobrej formie. Mam nadzieję, że to szczęście będzie jej towarzyszyć każdego dnia, bo na to zasługuje. Jest wspaniałą kobietą.

Przy okazji Aleksander Sikora poinformował też, że jest osobą niekonfliktową i do tej pory nie miał żadnego zatargu, w co niektórym osobom aż trudno uwierzyć. Dziennikarz podkreśla, że nie jest to poza "dobrego chłopaka z sąsiedztwa", ale po prostu taki jest.

Ja nie mam w sobie krzty zazdrości, ktoś może powiedzieć, że to jest jakaś poza. Kiedyś podeszła kumpela do mnie podeszła w pracy i mówi tak: jak to jest możliwe, że ty naprawdę nie masz z nikim konfliktów. (...) Nawet mój tata się śmieje: 'Ty to lubisz każdego'. I naprawdę coś w tym jest. Ja naprawdę cieszę się ze szczęścia bliskich osób i nie tylko. Każdemu życzę dobrze. Z nikim nigdy nie miałem żadnego zatargu.

dodał prezenter.