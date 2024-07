Joanna Przetakiewicz miała w tym roku podwójnie pracowitą jesień. Dyrektor kreatywna La Manii nie tylko pracowała nad ekspansją marki, ale piastowała też funkcję jurora w "Project Runway". Kilka tygodni temu zorganizowała śniadanie prasowe, na którym pojawiło się kilka fanek jej kreacji. Przypomnijmy: Gwiazdy na śniadaniu u Przetakiewicz. Przyszły Socha i Ferenstein

Ostatnich kilka dni Przetakiewicz spędziła już za to w Londynie. Gwiazda nie poleciała tam jednak odpoczywać czy tylko buszować po sklepach z drogimi markami, ale przede wszystkim do pracy. La Mania ma bowiem swój butik w Harrodsie - uznawanym za najbardziej prestiżowy dom towarowy w Londynie. Przetakiewicz w jednym z ostatnich wywiadów chwaliła się, że jej marka jest tam już dość mocno rozpoznawalna.



Robię czasami test, przychodzę do Harrodsa i pytam: „Podobno jest tutaj La Mania, gdzie?”. I zastanawiam się, czy panie, które pracują w tym gigantycznym domu towarowym, gdzie pracuje kilkadziesiąt tysięcy osób, rozpoznają markę. Dwa lata temu jeszcze nikt nie wiedział, gdzie jest La Mania. Dzisiaj wszyscy wiedzą. Właśnie to jest najlepszy dowód na to, że każda publikacja czyni nas bardziej znanym. Rośnie zainteresowanie marką i jej rozpoznawalność, a to jest najistotniejsze. Ktoś, kto odwiedza Harrodsa, Josefa lub inne miejsca, w których jesteśmy, pyta, jak trafić do naszego stoiska - mówiła w wywiadzie dla www.lifestyle.newseria.pl