Zbigniew Zamachowski miał syna z pierwszą żoną Anną Komarnicką, który jednak zmarł. O tym mało znanym i tragicznym fakcie z jego życia opowiedziała Monika Zamachowska w wywiadzie dla "Gali".

Przeżył już wszystkich mężczyzn w swojej rodzinie. Jego tata odszedł, kiedy on miał osiemnaście lat. Tak bardzo to nim wstrząsnęło, że napisał tomik wierszy, naprawdę dobry. Mimo to, gdy jeździmy razem na cmentarz i patrzę na grób, w którym leżą razem, ojciec, dziadek i synek Zbyszka z pierwszego małżeństwa, widzę, jak głęboko to w nim siedzi – wyznała Zamachowska w wywiadzie.