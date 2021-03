Zbigniew Zamachowski po raz pierwszy komentuje rozstanie z Moniką Zamachowską! Aktor wydał oświadczenie

W zeszły weekend zdjęcia wyprowadzającego się z mieszkania na Żoliborzu Zbigniewa Zamachowskiego obiegły wszystkie media. Niedługo później Monika Zamachowska zadecydowała się potwierdzić rozpad swojego małżeństwa. Zbigniew Zamachowski przez ostatni tydzień nie skomentował rozstania z żoną. Dziś rano pojawiło się jego oświadczenie:

"Nie chcem, ale muszem" - zaczął

Co napisał na temat rozstania z Moniką Zamachowską?

Zbigniew Zamachowski o rozstaniu z Moniką Zamachowską

W tym roku Zbigniew Zamachowski i Monika Zamachowska obchodziliby dekadę swojego związku. Nic dziwnego, że ich rozstanie jest dla wszystkich szokiem i wywołało w mediach aż takie zamieszanie.

Zbigniew Zamachowski do tej pory nie zdecydował skomentować w mediach swojego rozstania z żoną. Jednak wciąż pojawiające się publikacje oraz dyskusje na tego temat w sieci wywołały go do odpowiedzi. Swoje oświadczenie opublikował na Facebooku:

"Nie chcem, ale muszem" - tak najkrócej, cytując mojego ulubionego Pana Prezydenta, mógłbym uzasadnić obecność tego wpisu w przestrzeni, która w moim postrzeganiu świata lokowała mi się zawsze gdzieś pomiędzy "wszędzie" i "nigdzie". Z wyraźnym wskazaniem na to drugie.- zaczął swój wpis

Zbigniew Zamachowski odniósł się do nadmiernego zainteresowania jego osobą ze strony tabloidów i portali plotkarskich:

Niestety owa wirtualna otchłań stała się dla mnie ostatnimi czasy tak dokuczliwa, że postanowiłem, będąc niejako wywołanym do odpowiedzi, odnieść się do tego medialnego hałasu, który rozpętał się wokół mojej osoby.

Jednocześnie przyznał, że nie będzie wypowiadał się na tematy prywatne ani w mediach ani za pośrednictwem mediów społecznościowych:

Uprzejmie informuję zatem wszystkich zainteresowanych, że moje życie prywatne jest tylko i wyłącznie moją własnością i informacjami o nim nie zamierzam dzielić się z nikim poza bliskimi mi osobami, zwłaszcza w tzw. przestrzeni publicznej, jakąkolwiek postać ona przyjmuje. Jednocześnie zawiadamiam, że informacje dotyczące mojej działalności zawodowej, która mimo wielu przeciwności ma się niezgorzej, będą zawsze tu dostępne dla osób zainteresowanych moją pracą i jej efektami.

Zbigniew Zamachowski skomentował rozstanie z Moniką Zamachowską.

East News

W mediach rozpętała się burza od razu po tym, jak paparazzi przyłapali go wyprowadzającego się z mieszkania na Żoliborzu.