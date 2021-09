Zbigniew Zamachowski spotyka się Gabrielą Muskałą! Nowa miłość?

Od rozstania Moniki Richardson z mężem Zbigniewem Zamachowskim minęło zaledwie trzy miesiące. W marcu paparazzi przyłapali aktora podczas wyprowadzki ze wspólnego mieszkania na warszawskim Żoliborzu. Spekulowano wówczas, że małżeństwo Zamachowskich przechodzi poważny kryzys. Wkrótce przykre informacje się potwierdziły. Co więcej, okazało się, że ich relacja została wystawiona na próbę o wiele wcześniej. Powód? Zbigniew Zamachowski miał się zbliżyć do innej kobiety, która jest znaną aktorką. Rzekomo w trakcie związku z Moniką aktor związał się z Gabrielą Muskałą – znaną widzom z takich produkcji jak "Moje córki krowy", "Proceder", czy "Warsaw by night". Zbyszek znowu się zakochał i to z wzajemnością. Muskała jest aktorką, więc jak nikt rozumie huśtawkę nastrojów partnera. Jest czuła i subtelna, o czym przekonał się, gdy opiekowała się nim, kiedy dopadł go koronawirus. Nie lubi opowiadać o swoim życiu prywatnym. Jest więc przeciwieństwem jego żony - cytował słowa informatora jeden z tygodników. Kilka tygodni później Monika Richardson też zaskoczyła swoich fanów. Podczas wywiadu, który przeprowadzała dla jednej z gazet, poznała producenta filmowego Konrada Wojterkowskiego . Ich relacja szybko przerodziła się w uczucie, a para ogłosiła, że jest razem . To jest Monika Richardson, która przeprowadzała ze mną wywiad. Jakiś czas później, spotkaliśmy się ponownie. Tak nam się dobrze rozmawiało, że to nie była ostatnia nasza rozmowa, bo bardzo się polubiliśmy ... i lubimy do dzisiaj, a że oboje byliśmy sami, to postanowiliśmy pobyć nieco dłużej, niż tylko na wieczorne rozmowy. Jak długo los obdarzy nas radością wspólnego obcowania, nie wiemy. Wiemy jedno: życie jest za...