Monika i Zbigniew Zamachowscy rozstali się. Dziennikarka planuje zmienić nazwisko?

Monika Zamachowska wkrótce zmieni swoje nazwisko? Gwiazda żałuje, że decydując się na ślub ze Zbigniewem Zamachowskim przyjęła nazwisko trzeciego męża? Jest komentarz dziennikarki! Sprawdźcie, co ostatnio powiedziała o zmianie nazwiska.

Od kilku dni wszystkie media aż huczą o rozstaniu Moniki i Zbigniewa Zamachowskich. "Fakt" opublikował zdjęcia słynnego aktora, jak wynosił swoje rzeczy z mieszkania na Żoliborzu, a dziennikarka pozwoliła sobie tylko na krótki, niepokojący komentarz:

Ostatnio rozstanie Moniki i Zbigniewa Zamachowskich skomentowała za to była Aleksandra Justa, która w rozmowie z portalem pomponik.pl zapewniła, że w trudnych chwilach jej były mąż może na nią liczyć.

Sama Monika Zamachowska po rozstaniu z mężem zdecydowała się na kolejną zmianę i zafundowała sobie nową fryzurę. Czy teraz zmieni również nazwisko? Wszystko wskazuje na to, że nie! Wygląda na to, że dziennikarka nie zrezygnuje z nazwiska trzeciego męża. Skąd takie podejrzenia? Super Express przypomniał jeden z ostatnich komentarzy Moniki Zamachowskiej, która zdradziła czy żałuje, że biorąc ślub ze Zbigniewem Zamachowskim przyjęła jego nazwisko.

Miałam chwilę zawahania, czy to dobre posunięcie, ale wówczas na zmianę nazwiska miało wpływ wiele elementów. Nie żałuję tej decyzji. Poza tym bardzo lubię moje obecne nazwisko i myślę, że już go nie zmienię do końca życia- wyznała w rozmowie z "Super Expressem".