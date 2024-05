Katarzyna Skrzynecka podzieliła się ważną dla jej rodziny chwilą. Ukochany czworonożny przyjaciel Lovi obchodził swoje urodziny. Artystka wraz z rodziną cieszą się z każdego wspólnego roku, szczególnie, że jeszcze niedawno drżeli o życie swojego pieska. W sieci pojawiły się zdjęcia. Niektórzy jednak postanowili się do nich przyczepić:

To już nie pierwszy raz, kiedy Katarzyna Skrzynecka musi tłumaczyć się z publikowanych przez siebie zdjęć i tego jak bardzo naturalne są lub nie są - co często jest powodem krytycznych komentarzy. Tak było i tym razem, kiedy pokazała rodzinne zdjęcia z mężem, młodszą córką oraz ukochanym psem:

Katarzyna Skrzynecka postanowiła rozwiać wątpliwości komentującej:

To spostrzeżenie wywołało dalszą dyskusję:

Tego też Katarzyna Skrzynecka nie zostawiła bez komentarza:

Inni komentujący jednak wydają się być już zmęczeni ciągłym czepianiem się Katarzyny Skrzyneckiej o to, w jakiej formie publikuje zdjęcia i zauważają, że zupełnie nie o to chodziło w tym pięknym, rodzinnym poście:

Katarzyna Skrzynecka uwielbia publikować rodzinne zdjęcia i mówić o uczuciach, jakie panują w jej domu. Wraz z mężem bazują swój związek na wzajemnym szacunku i miłości i tego uczą również swoje córki. Początek roku u Katarzyny Skrzyneckiej był smutny, ponieważ martwiła się o życie swojego ukochanego psa. Na szczęście lekarze weterynarii pomogli czworonożnemu przyjacielowi rodziny i kilka dni temu mogli świętować jego "pieskowe urodziny".

18 maja Pieskowe Urodziny ZDROWIE!!! To TO, czego najmocniej mu ŻYCZYMY, bo najbardziej go potrzebuje. Lovi to dzielny facet

- napisała Katarzyna Skrzynecka na Instagramie.