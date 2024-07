Chociaż Elżbieta Zapendowska dość często nie zgadza się z opiniami Kory o uczestnikach występujących w programie „Must Be The Music”, to jurorka jest pod ogromnym wrażeniem talentu swojej koleżanki. Okazuje się, że ekspertka od emisji głosu, pomimo konfliktów na planie muzycznego show, docenia sukces Kory na polskim rynku muzycznym.

- Kora zrobiła w polskiej muzyce rewolucję. Jej utwory przeszły do historii. Jest to utalentowana piosenkarka o charakterystycznej barwie głosu. Na pewno ma ciekawą osobowość, która się broni i przyciąga ludzi. Nie dałabym Korze żadnych rad, bo ona doskonale wie co robi- zdradziła w rozmowie z „Faktem” Zapendowska.

Czy wypowiedź Elżbiety Zapendowskiej zakończy konflikt jurorek? Przypomnijmy, że jeszcze kilka miesięcy temu Zapendowska mówiła: „Kora jest z bajki, której ja nie znam”.

Zgadzacie się z opinią ekspertki o sukcesie Kory?

Reklama