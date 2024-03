Głośno o nim zrobiło się lata temu i do dziś Marcin Kwaśny cieszy się sporą popularnością. Obecnie aktor jest szczęśliwym mężem Klaudii oraz ojcem dwójki dzieci, a już niebawem do rodziny dołączy kolejna pociecha. Aktualna żona jest jednak już jego drugą, a z pierwszą rozstał się kilka lat temu. Do rozwodu doszło po pielgrzymce, w której Kwaśny wziął udział, by pomodlić się o szczęście w małżeństwie. Co natomiast wiadomo o jego obecnej ukochanej?

Kim jest żona Marcina Kwaśnego?

Marcin Kwaśny urodził się w 1979 roku w Tarnowie i już od najmłodszych lat wykazywał zainteresowanie aktorstwem. Po skończeniu liceum udał się na studia w warszawskiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej, którą ukończył w 2002 roku. Swoje pierwsze kroki w aktorstwie stawiał jednak już jako 17-latek, występując w Teatrze Młodego Widza jako poeta Cyprian Kamil Norwid w sztuce "Norwid". Następie związał się z Teatrem Kwadrat w Warszawie, a rozgłos zyskał dzięki roli w filmie "Rezerwat", gdzie wcielił się w postać Marcina Wilczyńskiego.

Obecnie, już od 2012 roku, Marcin Kwaśny gra w "Klanie", a od 2021 roku w "Pierwszej miłości". Poza tym mogliśmy oglądać go w "Koronie królów", "Na kocią łapę" czy "Tango z aniołem". Sporo dzieje się nie tylko jednak w życiu zawodowym aktora, ale i prywatnym!

Od 2008 do 2020 roku Marcin Kwaśny był mężem Diany Kołakowskiej. Choć początkowo wszystko w ich małżeństwie układało się jak najlepiej, nagle napotkali na swojej drodze kryzys, z którym nie potrafili sobie poradzić. Aktor udał się nawet na pielgrzymkę, w trakcie której modlił się w intencji swojego związku. Po powrocie mimo to zdecydował o rozwodzie. Zbyt długo jednak nie był sam, bo już niedługo po rozstaniu związał się z Klaudią.

Wybranką serca Kwaśnego została niezwykle piękna i utalentowana śpiewaczka operowa. Szybko doszło do zaręczyn, a już w 2021 roku zakochani stanęli na ślubnym kobiercu! Gwiazdor co jakiś czas zabiera żonę na czerwony dywan i niekiedy również publikuje ich wspólne zdjęcia na Instagramie.

Co więcej, para doczekała się już dwójki dzieci, a w marcu tego roku do rodziny dołączy kolejna pociecha! Kwaśny wielokrotnie podkreślał, że rodzina daje mu szczęście, a ukochana Klaudia jest dla niego ogromnym wsparciem.