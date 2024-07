Joanna Kwaśnik to najbardziej obyta ze sceną finalistka 2. edycji "X-Factor". Wrocławianka ma za sobą sporą ilość koncertów z zespołem The Crackers Band, który swego czasu grał podczas odcinków na żywo w popularnym programie reality-show "Bar". Kwaśnik do grupy dołączyła później, ale zdążyła wydać z grupą płytę "The Funky State Of Mind", która pozytywnie została przyjęta przez krytyków. Co ciekawe, w tym samym zespole okazyjnie na perkusji grywa Bartosz Niebielecki, mąż Alicji Janosz.

Zwyciężczyni pierwszego historycznego w Polsce talent-show "Idol" nie ma dobrych wspomnień związanych ze zwycięstwem. Nie dość, że wydała płytę z materiałem który ani trochę nie przypadł jej do gustu to na lata związana była niekorzystnym kontraktem uniemożliwiającym jej jakąkolwiek działalność zawodową. W rozmowie z AfterParty.pl, Joanna zdradziła, że w obawie przed powtórzeniem losów Alicji doradzała się na Facebooku, co powinna zrobić.

- Gadałam z Alicją na Facebooku, jak to wygląda, czy jest ciężko, a przede wszystkim jak wygląda umowa. I trochę mnie to przeraziło, ale mam nadzieję, że uda się coś ciekawego wynegocjować.

Na szczęście, Alicja dzisiaj jest niezależną artystką, która o swojej karierze decyduje sama. Na wakacje jej grafik koncertowy pęka w szwach, a płyta "Vintage" sprzedaje się bardzo dobrze, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że Janosz nie miała wsparcia dużego koncernu fonograficznego, a wszystkie sprawy promocyjne pokrywała z własnej kieszeni. Zobacz: "Miałam być wokalistką dla mas"

Myślicie, że Joanna Kwaśnik, ukształtowana muzycznie wokalistka, ma szansę wygrać "X-Factor"?

