Alicja Węgorzewska to ceniona artystka operowa słynąca z niesamowitego mezzosopranu. Od lat gości na antenach TVP, a swoim głosem uświetniła setki telewizyjnych koncertów. Aktualnie widzowie mają okazję oglądać ją w roli jurorki "The Voice Senior". Chociaż Alicja Węgorzewska jest niezwykle aktywna zawodowo to o jej życiu prywatnym wiadomo niewiele. Niedawno media żyły jedną z jej tajemnic, która wyszła na jaw dopiero po pięciu latach.

Reklama

Alicja Węgorzewska ukrywała to przez 5 lat

Alicja Węgorzewska zaskoczyła wszystkich, kiedy okazało się, że rozwiodła się ze swoim mężem Peterem Whiskerdem, z którym tworzyła małżeństwo przeszło dwie dekady. Informację o rozstaniu śpiewaczka operowa trzymała w tajemnicy aż przez pięć lat. Prawda wyszła na jaw dopiero w 2022 roku w programie "Taka jak Ty". Tak podsumowała byłe już małżeństwo z Peterem Whiskerdem:

Najpierw go zwodziłam, potem za niego wyszłam za mąż, a po 20 latach się rozwiodłam.Tak, ale rozwiodłam się pięć lat temu, więc zobacz, jak to spokojnie przebiegło, i w ciszy. Rozwód to życiowa porażka, definitywnie. Jeśli spędzasz z kimś 20 lat, to można to nazwać porażką. (...) Ale bywa tak, że ludzie muszą się rozstać

Początki ich relacji były niezwykłe, ponieważ Alicja Węgorzewska poznała Petera Whiskerda w samolocie z Wiednia do Warszawy. W jednym z wywiadów wspominała go jako "namolnego Anglika", który obok niej usiadł. Mężczyzna starał się o ukochaną pół roku, kiedy w końcu udało mu się zdobyć jej serce, przeprowadził się z Włoch do Polski, a nawet był gotów zmienić swoje nazwisko na Węgorzewski.

Dla mojego męża spotkanie to miłość od pierwszego wejrzenia. Dla mnie miłość wychodzona, prawdziwe uczucie pojawiło się z małym opóźnieniem - mówiła w rozmowie z Super Expressem.

Zobacz także: Alicja Węgorzewska schudła 25 kg! Jak tego dokonała?

VIPHOTO/EAST NEWS VIPHOTO/EAST NEWS

Dlaczego Alicja Węgorzewska rozwiodła się z Peterem Whiskerdem?

Alicja Węgorzewska zdradziła powody, dla których zdecydowała się na rozwód. Chodziło m. in. o życie w rozjazdach. Lata temu mąż przeprowadził się dla niej do Polski, jednak w ostatnich latach małżeństwa zdecydował się na wyjazd do Holandii:

Peter wyjechał do Holandii, chciał tam pracować, myślał, że przyjadę tam na stałe. Ale to nie jest mój kraj, moje emocje, a poza tym nie wyobrażam sobie, że zostawię wszystko i pojadę do Holandii. Nie rozumiem, dlaczego się odkochał w Polsce. Nie nagle, bo trwało to 12 lat, więc to nie mało

Nie zdecydowali się jednak na rozstanie tak od razu:

Najpierw dwa lata próbowaliśmy jeszcze latać do siebie, a później nastąpiło stwierdzenie, że każdy ma swoje życie i ma sensu tego kontynuować. Kolejne dwa lata to było załatwianie formalności

VIPHOTO/EAST NEWS VIPHOTO/EAST NEWS

Zobacz także: Nie do wiary, co Rodowicz wyczynia w nowym "The Voice Senior". Mamy nagranie

Reklama

Alicja Węgorzewska o córce

Alicja Węgorzewska i Peter Whiskered doczekali się jednej córki, Amelii. Artystka nie ukrywa, że jest z niej niesamowicie dumna:

Moja córka Amelia to moje oczko w głowie. Kocham ją miłością bezgraniczną. Oczywiście nie jestem w stanie być z córką zbyt często. Gdy tylko jestem w domu, staramy się spędzać ze sobą maksymalnie dużo czasu, śmiejemy się, jemy wspólny obiad, a przede wszystkim bardzo dużo ze sobą rozmawiamy. To bardzo wrażliwa, rozsądna, mądra i inteligentna dziewczynka. Mam wrażenie, że to stara dusza w ciele małego dziecka. Uwielbia czytać, właściwie połyka wielgachne, grube książki w zadziwiającym tempie. Ma to szczęście, że czyta je zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Córka chodzi do szkoły muzycznej tak jak ja - na fortepian.

VIPHOTO/EAST NEWS VIPHOTO/EAST NEWS