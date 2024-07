W zamachach terrorystycznych w Paryżu, według nieoficjalnych danych, zginęło co najmniej 128 osób. Ponad sto osób poniosło śmierć w samym klubie w Bataclan, gdzie odbywał się koncert popularnego zespołu heavy metalowego Eagles of Death Metal.

Jeden z francuskich dziennikarzy, Daniel Psenny, nagrał filmik zaraz po tym, jak terroryści wtargnęli na koncert. Opublikował je Le Monde. Uwaga, drastyczne wideo, tylko dla dorosłych!

Daniel Psenny mieszka obok Bataclan. Tego wieczoru pracował w domu, oglądał telewizję. Nagle usłyszał wybuchy. Podszedł do okna i zobaczyć wyjścia ewakuacyjne z klubu, z którego uciekli ludzie. Zaczął pomagać uciekającym i sam został ranny:

W nocy 13 listopada próbował pomagać uciekającym z Bataclan. Kula, prawdopodobnie wystrzelona z okna, trafiła go w ramię. Przewieziono go do szpitala - czytamy w "Le Monde".