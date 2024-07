Ewa Chodakowska od ponad roku konsekwentnie rozbudowuje swoje imperium. Fanki jej ćwiczeń mogą już nie tylko kupić płyty z treningami wideo - trenerka wydała już kilka książek i własne studio fitness, które cieszy się ogromną popularnością. Wczoraj odbyła się premiera najnowszego wydawnictwa - książki "Przepis na sukces". Nie zdziwi chyba nikogo fakt, że jest ona już numerem jeden wśród bestsellerów. Przypomnijmy: Chodakowska z mężem promują nową książkę. Nie byli jedynymi gwiazdami

W ostatnim wywiadzie dla magazynu "Flesz", Ewa wspomniała o możliwości wyjazdu za granicę i podbijania kolejnych rynków. Co konkretnie planuje "trenerka wszystkich Polek"? W rozmowie z AfterParty.pl Chodakowska zdradziła, że już w listopadzie pojawi się w Japonii, gdzie poprowadzi trening na aż siedem tysięcy osób. Gwiazda tłumaczy, że udział w tym wydarzeniu stał się możliwy po udzieleniu wywiadu dla jednej z polskich gazet przeznaczonych na tamtejszy rynek. Event jest obecnie w fazie realizacji, ale Ewa wierzy, że wszystko zostanie sfinalizowane i w listopadzie pokaże swoje ćwiczenia Japończykom.



Miałam ogromną przyjemność spotkać się z dziennikarkami japońskiego magazynu "Rising Polska". To jest magazyn o Polsce, ale dla Japończyków. Bardzo fajny wywiad, bardzo fajna energia, trochę zderzenie dwóch światów. Jestem zaproszona na poprowadzenie treningu tam w listopadzie. Trening na 6-7 tysięcy osób, także ogromna impreza, ogromna event. Zaszczyt wielki, mam nadzieję, że dojdzie to do skutku, ale z tego co widzę to, co jest zaplanowane jak są dobre myśli w głowie to wszystko dzieje się tak, jak ma być - zapewnia w rozmowie z nami Chodakowska.