Ewa Chodakowska to niewątpliwie kobieta sukcesu. Trenerka fitness w ubiegłym roku wydała kalendarz, książkę, notatnik i serię płyt DVD. Wszystko osiągnęło status bestsellera już w dniu premiery. Jej medialna kariera zaczęła się rozkręcać do tego stopnia, że trenerka została oskarżona o zaniedbywanie ich. Wydaje się jednak, że gwieździe udało się opanować sytuację.

Jakiś czas temu trenerka otworzyła studio fitness Be Active. Z powodu zaangażowania się właśnie w jego prowadzenie, Chodakowska zrezygnowała z obecności w telewizji, bo jak sama mówi, bardziej zależy jej na kontakcie z ćwiczącymi dziewczynami niż na karierze telewizyjnej.

Od kiedy ruszył klub, nie tylko rozmawiam z dziewczynami przez Facebooka, ale i mam z nimi osobisty kontakt na sali treningowej. Chcę utrzymać kameralność tego miejsca. - deklaruje na łamach "Flesza" Chodakowska.

Chętnych do skorzystania z usług gwiazdy nie zabrakło. Karnet na jeden miesiąc można wykupić od 200 do 400 zł, gdzie w cenie jest 5 treningów tygodniowo po 45 minut każdy. Trzy z nich prowadzi sama Chodakowska, jej mąż Lefteris Kavoukis oraz trener Tomasz Choiński. Ewa nie chce ograniczać się do Warszawy. Do połowy czerwca w największych miastach w Polsce odbędzie się 11 warsztatów w ramach projektu Ewa*adidas #my girls 2014. Jednak na tym nie koniec:

Ewa dostaje dużo ofert z Wielkiej Brytanii i USA, najbliższe terminy na grupowe treningi dla Polonii ma dopiero na lato - mówi agentka gwiazdy, Joanna Getka-Kaczor.

Poza podbiciem Polski i świata, Chodakowska ma też zamiar wydać w kwietniu kolejną książkę i płytę z treningami dla par. Jak informuje "Flesz", gwiazda zostanie również kolejną twarzą sieci komórkowej Play.

5 minut Chodakowskiej wyraźnie się przedłuża. Czy kolejne projekty gwiazdy odniosą takie sukcesy jak poprzednie?