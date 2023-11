Na koncercie znanego muzyka wydarzyło się coś, czego chyba nikt się nie spodziewał. Początkowo wszystko przebiegało normalnie, ale w pewnym momencie występ został przerwany, a publiczność zaczęła piszczeć. Wszystko przez filmik, który pojawił się w tle.

Chyba wszyscy fani latynoamerykańskiej muzyki doskonale znają Malumę. Jest on obecnie jednym z popularniejszych artystów, który ma na swoim koncie aż 6 albumów studyjnych i wiele hitów, które latem rozbrzmiewają we wszystkich rozgłośniach radiowych, wprawiając słuchaczy w dobry nastrój.

29-letni Juan Luis Londoño Arias, bo tak naprawdę się nazywa, regularnie koncertuje (ma za sobą również występy w Polsce), a na swoim Instagramie chętnie przemyca drobne urywki z życia prywatnego, na których głównie króluje jego ukochana Susana Gomez. Ostatnio, podczas jednego z koncertów, Maluma wyświetlił na wielkim ekranie swój najnowszy teledysk, który składa się z niepublikowanych jak dotąd prywatnych nagrań.

W pewnym momencie pojawiły się kadry z... badania USG. Siedzący na ziemi muzyk, zalewał się łzami, obserwując reakcję fanów na filmik, za pośrednictwem którego ogłosił, że po raz pierwszy zostanie ojcem! Wokół było słychać tylko coraz głośniejszy pisk, a prawdziwa eskalacja emocji miała nastąpić dopiero za chwilę.

W pewnym momencie w teledysku widać, jak Maluma i Susana ogłaszają płeć. Wiadomo więc, że niebawem powitają na świecie córeczkę! Już chwilę później na Instagramie wokalisty pojawiły się pierwsze fotki z ukochaną, na których króluje spory już ciążowy brzuszek.

Wciąż brak nam słów na miłość, jaką otrzymaliśmy na wieść, że po raz pierwszy zostaniemy rodzicami. Nasza córeczka w brzuszku rośnie bardzo szybko, a my nie możemy się doczekać, aż ją poznamy i weźmiemy na ręce. Muzyka zawsze była obecna w moim życiu. To zawsze był dla mnie najlepszy rodzaj komunikacji i w tym przypadku nie było wyjątku. Chcieliśmy podzielić się z wami filmem, który opowiada trochę o naszej historii i tym, jak tu dotarliśmy!! Pozostaje tylko powiedzieć DZIĘKUJĘ wszystkim osobom zaangażowanym w tę podróż, w tym naszym przyjaciołom i rodzinie... To (muzyka) jest i na zawsze będzie MOIM NAJWIĘKSZYM MARZENIEM (to z niej wzięło się prawdziwe Maluma Baby)

- wyznał na Instagramie.