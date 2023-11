Dokładnie tydzień temu odszedł od nas Maciej Damięcki. Dopiero teraz jednak dotarły do nas oficjalne szczegóły pogrzebu. Kiedy i o której aktor odbędzie swoją ostatnią drogę?

Znamy szczegóły pogrzebu Macieja Damięckiego

Kiedy równo 7 dni temu dowiedzieliśmy się, że Maciej Damięcki nie żyje, media spowił ogromny smutek i żal. Fani, którzy znali go chociażby z serialu "M jak miłość" pogrążyli się w głębokiej rozpaczy i niezrozumieniu, dlaczego zmarł tak nagle. Ta kwestia do dziś nie została wyjaśniona, choć nie tylko ona jedna budziła wiele niepewności.

Już następnego dnia, po podaniu opinii publicznej smutnej wiadomości, wszyscy zaczęli zastanawiać się, co z pogrzebem Macieja Damięckiego. Okazało się, że cmentarz na warszawskich Powązkach, gdzie najpewniej miałby spocząć aktor, przechodzi remont. Pracownik kancelarii Starych Powązek wydał jednak oświadczenie, potwierdzając, że nie ma żadnych przeciwwskazań do wyprawienia pochówku. Mimo to przez kilka kolejnych dni bliscy milczeli na ten temat. Dopiero teraz córka aktora, Matylda Damięcka, zabrała głos.

Opublikowała na Instagramie nekrolog, z którego możemy wyczytać, że pogrzeb Macieja Damięckiego odbędzie się 29 listopada. Ceremonia pochówku rozpocznie się mszą o godzinie 12:00 w kościele pw. św. Karola Boromeusza w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 14. Rodzina wystosowała również poruszający apel.

Prosimy o życzliwy uśmiech i ciepłe wspomnienie o naszym Maćku

