Zaginęła Weronika Jędras, 23-letnia studentka Politechniki Wrocławskiej. Ostatni raz widziano ją w Wałbrzychu, gdzie wysiadła z pociągu 17 grudnia 2024 roku. Policja i rodzina apelują o pomoc w poszukiwaniach – sprawdź szczegóły!

Reklama

Zaginęła Weronika Jędras

Weronika Jędras, 23-letnia studentka Politechniki Wrocławskiej, zaginęła 17 grudnia 2024 roku. Feralnego dnia wsiadła na dworcu głównym we Wrocławiu do pociągu jadącego do Szklarskiej Poręby Górnej. Z powodu awarii na torach musiała wysiąść na dworcu w Wałbrzychu. Pasażerowie musieli opuścić pociąg z powodu powalonego drzewa na odcinku Wałbrzych Szczawienko - Wałbrzych Miasto i wprowadzono komunikację zastępczą. To właśnie tam Weronikę Jędras widziano ostatni raz.

Weronika jechała pociągiem dnia 17.12.2024 w godzinach 7 - 10 rano z Wrocławia do Szklarskiej Poręby Górnej. Na odcinku Wałbrzych Szczawienko - Wałbrzych Miasto było przewrócone drzewo i komunikacja zastępcza może ktoś ją zauważył i wie czy wsiadła do autobusu zastępczego? - apeluje o pomoc ojciec zaginionej.

O pomoc w poszukiwaniach Weroniki Jędras apeluje rodzina. Ojciec opublikował wpis, do którego dołączył aktualne zdjęcia zaginionej a także poinformował, że Weronika Jędras nie posiada przy sobie telefonu:

Dalej szukamy Weronikę, zamieszczamy bardziej aktualne zdjęcia, może być podobnie ubrana w brązowy kożuch jak poniżej. Każda wiadomość, sugestia jest sprawdzana, Wera zostawiła telefon w domu, dlatego interesuje nas aktywność tylko na laptopie. skupiamy się na Wrocławiu i Szklarskiej Porębie Górnej ale na razie nie ograniczamy poszukiwań. BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE I POMOC działajcie, nie jesteśmy w stanie odpowiadać wszystkim to rodzi nadzieję, napiszemy jeśli pojawią się nowe wątki. telefon 600 365 196 - czytamy na Facebooku.

Ojciec apeluje do zaginionej Weroniki Jędras

Mija już sześć dni od zaginięcia Weroniki Jędras. Rodzina i funkcjonariusze prowadzą poszukiwania. 22 grudnia ojciec Weroniki Jędras opublikował w mediach apel do córki:

Wera, jesteśmy jeszcze jeden dzień w górach, jutro zaczniemy czekać na Ciebie w domu, jeśli możesz, Daj znać gdzie jesteś...Nie jestem w stanie wyrazić jak przeogromne wsparcie nas spotkało, lepiej poznałem wielu wspaniałych młodych przyjaciół Wery, moich starych przyjaciół, starych jak ja, rodzinę i znajomych. Wszyscy bardzo nam pomagacie i dajecie wiarę. Teraz wszyscy potrzebujemy spokoju...dajcie sobie tyle ile potrzebujecie, by stres nie przesłaniał tego co najważniejsze...

Reklama

W sieci dostępny jest także rysopis zaginionej Weroniki Jędras pochodzącej z Katowic. Weronika Jędras ma 170 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, ciemne włosy i zielone oczy.