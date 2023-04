Shakira opublikowała poruszający apel! Gwiazda pisze o cierpieniu swoich dzieci

Piosenkarka za pośrednictwem mediów społecznościowych apeluje do mediów. Po przeprowadzce do USA Shakira zdradziła, jaki koszmar w Barcelonie przeżywały jej synowie.

Shakira opublikowała poruszający apel, w którym zwraca się do mediów. Gwiazda po rozstaniu z Gerardem Pique przeżywała trudne chwile, a ostatnio podjęła bardzo ważną decyzję i razem z dziećmi przeprowadziła się do USA. Shakira pożegnała Barcelonę, a teraz zdradza, jaki koszmar przeżywały tam jej dzieci. Piosenkarka nie chce, żeby to samo wydarzyło się w nowym miejscu zamieszkania dlatego postanowiła zaapelować do mediów. Sprawdźcie, co napisała!

Shakira pisze o dramacie swoich synów

Blisko rok temu Shakira i Gerard Pique potwierdzili rozstanie. W krótkim komunikacie była para przyznała, że ich relacja to już przeszłość. I chociaż wydawało się, że względu na dzieci nie będzie publicznego prania brudów, to szybko okazało się, że jest zupełnie inczej i nie ma co liczyć na pokojowe rozstanie Shakiry i Pique. Piosenkarka ostro podsumowała byłego partnera w swoich piosenkach, a ten nie pozostawał jej dłużny pokazując się z nową ukochaną.

Ostatnio Shakira pożegnała się z Barceloną i uderzyła w Pique, a na jej wpis zaregowała nawet Anna Lewandowska. Teraz, kilka dni po przeprowadzce Shakira opublikowała apel, w którym zwraca się do mediów.

Drodzy przyjaciele, dziennikarze i media. W czasie ogromnych zmian w moim życiu jako osoby publicznej zrozumiałe jest, że prasa nieustannie interesuje się mną i moją rodziną. Jednak moje dzieci, Milan i Sasha, przeżyły bardzo trudny rok, cierpiąc z powodu nieustannego oblężenia i ciągłego prześladowania ze strony paparazzi i różnych mediów w Barcelonie- zaczęła swój apel.

Zobacz także: Shakira przeżywa nowy dramat. Najpierw zdrada Pique, a teraz kolejny cios. Los jej nie oszczędza

Instagram/Sipa USA/East News

Shakira w poruszającym apelu błaga paparazzi, żeby nie śledzili jej synów, którzy przeżywali ten dramat właśnie w Barcelonie.

Teraz, gdy rozpoczynają nowy etap w swoim życiu, gorąco proszę media w imieniu moich dzieci o poszanowanie ich prawa do prywatności. Błagam was, abyście powstrzymali się od podążania za nimi do wyjścia lub wejścia do szkoły, czekania na nich pod drzwiami naszego domu lub gonienia ich, gdy idą na zajęcia pozalekcyjne i rekreacyjne, jak to miało miejsce każdego dnia w Barcelonie, gdy fotografowie próbowali uzyskać lepsze ujęcia- pisze gwiazda. (...) Oni chcą po prostu móc wychodzić z domu i uczęszczać do szkoły, czując się bezpiecznie. Chcą mieć spokój ducha, że ​​nie są prześladowani lub poddawani ciągłej kontroli kamer. Zwracam się z tą prośbą już nie jako artystka, ale jako matka, która chce chronić i dbać o stan psychiczny i emocjonalny swoich dzieci, aby mogły wieść zdrowe i szczęśliwe życie, na jakie zasługuje każde dziecko.

Zobacz także: Matka Gerarda Pique pomagała mu ukrywać romans? Tak wbiła szpilę Shakirze

Felipe Ramales / SplashNews.com/East New

Shakira dodała, że ufa, że dziennikarze i fotoreporterzy zrozumieją i uszanują jej prośbę. Przypominamy, że synowie gwiazdy mają zaledwie dziesięć i osiem lat.