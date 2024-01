Miłość Kornelii i Marka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" kwitnie, czym chętnie chwalą się za pośrednictwem mediów społecznościowych. Fani programu chętnie śledzą ich losy i wciąż dopytują o ich życie prywatne. Wielu z nich jest ciekawych, jak wyglądają ich relacje z mamą Marka, która w programie zabiegała o sporą atencję od syna. Uczestniczka show zabrała głos w tej sprawie i rozwiała wszelkie wątpliwości.

Kornelia ze "Ślubu" zabrała głos ws. mamy Marka

Kornelia i Marek z 9. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to jedyna para, której udało się stworzyć stały związek po programie. Małżeństwo chętnie dzieli się swoim szczęściem na Instagramie, na którym pokazują, co się u nich dzieje. Nie jest tajemnicą, że uczestniczka show postanowiła przeprowadzić się do swojego męża do Bydgoszczy, gdzie wspólnie układają sobie życie we dwoje. Fani programu są ciekawie nie tylko ich relacji, ale również co słuchać u mamy uczestnik show która, wciąż nie dawała o sobie zapomnieć w programie. Na Instagramie Kornelia zorganizowała Q&A, w którym internauci wciąż dopytywali o mamę Marka.

Marek i Kornelia ze Ślubu od pierwszego wejrzenia

Jedna z internautek postanowiła dopytać Kornelii ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" o relacje z mamą Marka. Uczestniczka show odpowiedziała bez wahania.

Ja ze swoją teściową mam bardzo dobry kontakt, tak samo Marek — odpowiedziała Kornelia.

Kornelia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Podczas Q&A Kornelii na InstaStories pojawił się również Marek, który postanowił zapytać publicznie swoją żoną, czy go kocha. Uczestniczka show umieściła ich wspólne zdjęcie i dodała serduszko. Wygląda na to, że ich relacja się rozwija, a oni sami nie wstydzą się mówić głośno, że są razem szczęśliwi. A wy śledzicie losy uczestników 9. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia"?