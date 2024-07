M·A·C Cosmetics i amerykański duet projektantów Proenza Schouler ogłasili właśnie współpracę przy wiosennej kolekcji na rok 2014. Kolekcja obejmować będzie puder Ombre Face Powders, szminki, eye linery i kredki do ust z linii Pro Longwear, lakiery do paznokci oraz pędzel 129SE Powder Brush. Unikalne opakowania inspirowane będą jedną z kolekcji projektantów zaś cała kolekcja będzie, rzecz jasna, limitowana.

"Piękno zawsze odgrywało wielką rolę w tym, co kreowaliśmy na wybiegi i M·A·C zawsze ogromnie nas wspierał. Chcieliśmy stworzyć coś, do czego kobieta Proenza Schouler mogłaby się odnieść poza wybiegiem, zaś marka M·A·C jest tak zakorzeniona w modzie, że mogliśmy być pewni, że zrozumieją naszą wizję.” - Jack McCollough i Lazaro Hernandez (Proenza Schouler)



Już teraz wiemy, że kolekcja Proenza Schouler dla MAC Cosmetics będzie dostępna jedynie w salonach MAC w Galerii Mokotów oraz Złotych Tarasach oraz w sprzedaży internetowej.