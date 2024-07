Joanna Brodzik na długo zniknęła z salonów i oddała się życiu domowemu i wychowaniu bliźniaków. Niechętnie też udzielała wywiadów i pojawiała się w telewizji, a o związku z Pawłem Wilczakiem raczej nigdy się nie wypowiadała. Niedawno powróciła na deski teatru po 12 latach, co wzbudziło nie małe zainteresowanie mediów. Zobacz: Brodzik szczerze o macierzyństwie i związku z Wilczakiem: Chciałam wybiec z domu i krzyczeć

Kiedy pojawiła się na premierze spektaklu z jej udziałem w Teatrze Capitol koledzy z branży nie mogli wyjść z zachwytu, a wraz z powrotem do zawodu, aktorka udzieliła kilku wywiadów, w których zdradziła co nieco ze swojego życia prywatnego. Opowiedziała między innymi o macierzyństwie i trudnych chwilach między nią a partnerem. Przełomowy był jednak wywiad w magazynie "Sens", gdzie ujawniła, że dziecinstwo spędziła bez ojca, co jest dość trudnym dla Brodzik doświadczeniem:

Nie wiem, jaką byłabym kobietą, gdyby wychował mnie na przykład ojciec tyran albo despota, albo taki, który otaczałby mnie kloszem i zalewał miłością. Pewno byłabym kim innym… Żartuję czasem, ze lepiej nie mieć wzorca, niż mieć dołuący. W pewnym momencie stałam się dorosłą osobą i mogłam zdecydować, co zrobię ze swoim doświadczeniem. Zakasałam rękawy i po prostu zaczęłam to robić – nieważne, czy miałam tatusia, czy nie. Każdy z nas znajdzie pewnie jakieś trudne momenty w swoim dzieciństwie – nawet nieświadomie muszą też nas traumatyzować. I to od nas, gdy doroślejemy, zależy, co z tym doświadczeniem zrobimy. Kiedy spotykam się ze stwierdzeniem: „Nic mi w życiu nie wychodzi, bo tata, mama i dzieciństwo…”, to mówię: „OK, ale teraz jesteś dorosłą osobą, a to się już wydarzyło! Nie możesz z tym zrobić nic innego poza tym, co możesz z tym zrobić” - wyznała.