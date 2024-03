Doda jak zawsze zwróciła się do swoich fanów za pośrednictwem Instagrama. Tym razem pękała z dumy - nie bez powodu. Sama zainteresowana przyznała, że takie rzeczy dzieją się pierwszy raz w życiu. Co miała na myśli? Koniecznie poznajcie szczegóły, a potem pędźcie z gratulacjami!

Nie da się ukryć, że Doda nieustannie jest jedną z bardziej wpływowych gwiazd w naszym rodzimym show-biznesie. Jej fani są zainteresowani nie tylko jej życiem prywatnym, ale w głównej mierze tym artystycznym, w którym gwiazda niezmiennie zaskakuje. Nie inaczej było ostatnio, kiedy Doda pojawiła się na Fryderykach - wówczas mogliśmy liczyć nie tylko na wybitne show w jej wykonaniu, ale także na sceniczny, odmieniony wizerunek, który wszystkich zaskoczył. Tym razem natomiast zaskoczona była sama Doda!

Nie jest tajemnicą, że Doda bije rekordy pod wieloma względami. Każdy kolejny sukces jest jednak wielką radością dla samej zainteresowanej. Tak też było tym razem, kiedy królowa estrady zwróciła się do swoich widzów za pośrednictwem Instagrama. Miała im do przekazania ważną wiadomość. Okazało się, że ta jest także królową sieci, ponieważ jej instagramowa rolka również bije rekordy oglądalności!

Na tym jednak dobre wieści się nie skończyły. Artystka odniosła się także do swojej twórczości - na tym gruncie także same sukcesy!

