Odeta Moro dwa tygodnie temu pojawiła się na okładce "Gali". Wywiad w którym opowiedziała o kulisach małżeństwa z Michałem Figurskim odbił się szerokim echem, pod jego adresem Odeta skierowała sporo gorzkich słów. Gwiazdor szybko skomentował wyznanie swojej byłej żony, a pod wpisem na Facebooku otrzymał wsparcie wielu gwiazd. Również Karolina Korwin Piotrowska zabrała głos w sprawie, uznając okładkę za "żenadę roku".

Moro mimo tak ostrych komentarzy nie żałuje tego, że zdecydowała się opowiedzieć o wszystkim. Zwłaszcza, że jak sama twierdzi - pozwoliło jej to przefiltrować grono znajomych.



Nie bez uwagi przeszła Moro także wypowiedź Karoliny. Zdaniem Odety, dziennikarka swoje zdanie wyraziła tylko po to, żeby... zarobić. Ale nie to jest najlepsze :) Insynuuje także, że mogło ją z Michałem łączyć coś więcej.



Nie zdziwiło mnie, że taka osoba jak Karolina Korwin-Piotrowska, która bierze wysokie honoraria za promowanie nienawiści i złych emocji, wykorzystała fragmenty mojego wywiadu do własnych celów biznesowych - w rubryce w jednym z tygodników. Szkoda jednak, że wplątała w to takie słowo jak przyjaźń. Chyba że z Michałem łączyło ją i nadal łączy coś, o czym nie wiedziałam. A co do moich przyjaciół - oni wspierają mnie codziennie, ale nie wirtualnie. - dodaje.