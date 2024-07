Wczoraj w kioskach pojawił się nowy numer "Gali" z Odetą Moro na okładce. Prezenterka ogłasza rozwód z Michałem Figurskim, a rozmowie z dwutygodnikiem głośno zastanawia się nad powodami rozpadu ich małżeństwa po ponad 10 latach bycia razem. Nie zabrakło intymnych wyznań i reklamy nowego partnera. Przypomnijmy: Moro ostro rozlicza się z Figurskim. Rozpływa się za to nad nowym facetem

Tego typu wywiady od dawna wzbudzają skrajne emocje. Jedni nie widzą niczego złego w publicznej spowiedzi, inni zaś potępiają tak mocne uchylanie drzwi do własnej prywatności. Jedną z najbardziej rozczarowanych osób w tej sytuacji jest z pewnością sam zainteresowany, czyli Michał Figurski. Wszak musiał przeczytać słowa byłej żony, która oskarża go o to, że "przestała mu wystarczać". Swojemu żalu dał wyraz na Facebooku.



to bardzo przykre i smutne ze zyjemy w czasach kiedy komplement jest billboardem a najtanszym towarem na rynku stala sie ludzka prywatnosc.. jestesmy cywilizacja sprzedawcow [pisownia oryginalna] - skomentował Michał.

Dziennikarz może jednak liczyć na wsparcie przyjaciół. Pod jego statusem aż zaroiło się od komentarzy, a wśród nich nie zabrakło kolegów i koleżanek z branży. Swoją pomoc zaoferowali mu m.in. Bartosz Węglarczyk, Karolina Korwin Piotrowska i Agnieszka Szulim, która sama niedawno zakończyła swój związek, ale w rzekomej atmosferze przyjaźni.

Węglarczyk: Trzymaj się Michale i pamiętaj że whisky czeka u mnie w domu jakby co :) Szulim: Tylko jak będziecie tę whisky z Bartek Węglarczyk pili to zadzwońcie! Przyniosę butelkę, obiecuję ;) Korwin: Michał bądź dzielny. W szoku jestem, bo nie wiedziałam, ze tak można. Współczuje. Jakby co....numer znasz. Nie lubię tanich sprzedawców

Jedno jest pewne - Figurski na podobny wywiad się nie zdecyduje. Moro przesadziła z okładką i wyznaniami tuż po rozwodzie?

