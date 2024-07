Ostatnia okładka "Gali" z Odetą Moro wywołała wielkie poruszenie w show-biznesie. Dziennikarka zdradziła kulisy małżeństwa z Michałem Figurskim. Nie szczędziła mu przykrych słów. Gwiazdor szybko skomentował wywiad byłej żony na Facebooku, a pod wpisem otrzymał poparcie wielu gwiazd. Przypomnijmy: Gorzkie słowa Figurskiego po okładce Moro. Wspierają go Korwin i Szulim

Reklama

Niektórzy czekali na to, co do powiedzenia ma w tej kwestii Karolina Korwin Piotrowska - wyrocznia w kwestiach show-biznesu. Dziennikarka nie boi się ostrych opinii i tak też było tym razem. Karolina po przeczytaniu rozmowy z Odetą musiała się... napić. Okładkę uznała już teraz za "żenadę roku". Paradoksalnie wyznania Moro (już nie Figurskiej) zainspirowały ją do głębszego wyznania:

Żenada roku. Kupiłam, przeczytałam, idę się napić i jestem szczęśliwa, że nie muszę się bać o to, że ktoś sobie zrobi żenujący fejm moim kosztem robiąc coś takiego. - napisała w komentarzach

Zgadzacie się z Karoliną?

Zobacz: Moro ostro rozlicza się z Figurskim. Rozpływa się za to nad nowym facetem

Zobacz także

Reklama

Karolina Korwin Piotrowska pokazała zdjęcia z dawnych czasów: