Red Lips po udziale w Must be the Music szturmem zdobyło listy przebojów. Charyzmatyczna wokalistka zespołu, Ruda, przyciąga na scenie największą uwagę. Potrafi uwieść publiczność niebywałym, zadziornym wokalem. Często decyduje się również na szalone stylizacje. Nie inaczej było podczas tegorocznych Top Trednów, kiedy zaszalała z ubiorem. Przypomnijmy: Ruda z Red Lips jak Barbie. Na TT2014 wybrała wyzywający look

Wraz ze zespołem Ruda daje z siebie wszystko podczas występów. Niestety, podczas ich koncertu w Krynicy Morskiej doszło do przykrego incydentu. Niesprzyjająca pogoda i deszcz sprawiły, że wokalistka poślizgnęła się na scenie i skręciła obie nogi. Artystka musiała przyjąć aż 20 zastrzyków przeciwzakrzepowych, a kule wymienić na wózek inwalidzki. Grupa miała zamiar odwołać wszystkie koncerty, na szczęście nie było takiej potrzeby.

Wczoraj na ich Facebooku pojawiła się informacja, że liderka jest w dobrej formie i nie chce zawieszać trasy, ponieważ kosztowałoby ją to za wiele nerwów. Trzymamy kciuki za szybki powrót do zdrowia.

