Szelągowska już znalazła następcę „Darka Stolarza”? „Umarł król, niech żyje król”

Przez ostatnie dziesięć lat Dorota Szelągowska w swoich programach współpracowała z dobrze znanym już widzom „Darkiem Stolarzem”. Nic dziwnego, że odejście mężczyzny wywołało duże emocje. Były już członek „Totalnych remontów Szelągowskiej” wybrał konkurencję i przeszedł do Polsatu, by współtworzyć produkcję „Nasz nowy dom”. Projektantka odniosła się już do tego transferu w mediach społecznościowych. Widać, że do całej sytuacji podchodzi z uśmiechem. Świadczy o to nagranie, które niedawno opublikowała z Joanną Koroniewską. Aktorka zaproponowała kandydata na następcę „Darka Stolarza”. Okazuje się, że zna kogoś, kto mógłby zostać nowym specjalistą w programie Szelągowskiej. Co wy na to?

Joanna Koroniewska i Dorota Szelągowska pokazały następcę „Darka Stolarza”

Niedawno Dorota Szelągowska skomentowała przejście „Darka Stolarza” do Polsatu. Prowadząca popularny program „Totalne remonty Szelągowskiej” zapowiedziała, że będzie trzymała kciuki za dalszą karierę byłego kolegi z produkcji i wspomniała o „terminie ważności”. Stwierdziła, że specjalista z pewnością „wspomoże Elę Romanowską”. Oczywiście fani dopytywali o szczegóły tej decyzji.

Wygląda na to, że Dorota Szelągowska już dobrze wie, jakimi prawami rządzi się telewizja i do sprawy podchodzi z dystansem. Ostatnio nawet pozwoliła sobie na nagranie zabawnego wideo razem z Joanną Koroniewską. W ramach żartów aktorka zasugerowała, że „skoro Darek odszedł do Polsatu, a Dowbor jest teraz w TVN”, to może jej mąż powinien dołączyć do „Totalnych remontów Szelągowskiej” jako specjalista.

Ta wiadomość natomiast niezbyt ucieszyła samego Macieja Dowbora, który nie miał zadowolonej miny. Najwyraźniej dziennikarz nie jest fanem remontów.

Nada się? No, chyba że macie innego kandydata?! Czekamy na propozycje w komentarzach „Totalne remonty Szelągowskiej” – napisała Koroniewska na Instagramie.

Maciej Dowbor instagram.com/joannakoroniewska

Pod nagraniem pojawił się komentarz Dowbora, który stwierdził: „umarł król, niech żyje król”. Ten pomysł chyba spodobał się fanom pary, którzy z entuzjazmem zareagowali na tę propozycję.

Trochę się poduczy i będzie stolarz jak malowany – napisała jedna z internautek.

Oczywiście to tylko niewinne żarty. Warto przypomnieć, że mama Macieja Dowbora, Katarzyna Dowbor przez ponad dekadę była prowadzącą „Nasz nowy dom”. Po tym, jak stanowisko dyrektorskie objął Edward Miszczak, dziennikarkę zwolniono, co wywołało falę krytyki ze strony fanów. Zastąpiła ją Ela Romanowska, która od początku nie miała łatwego zadania.

To dalszy ciąg wielkich zmian w największych stacjach, które rozpoczęły się w tym roku od rewolucji w Telewizji Polskiej. Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska niedawno dołączyli do TVN.

