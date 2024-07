Nicola z "Rolnik szuka żony" podczas relacji na InstaStories zaskoczyła zdjęciem z domu Darka. Była uczestniczka hitowego programu Telewizyjnej Jedynki nie ukrywała żalu po tym, jak rzucił ją rolnik, ale teraz najwyraźniej nie zamierza rozpamiętywać tego, co się wydarzyło. Nicola pokazała zaskakujący kadr.

Nicola z "Rolnik szuka żony" pokazała kadr z programu

Nicola była jedną z kandydatek Darka z dziesiątej edycji "Rolnik szuka żony". Blondynka pokonała swoje konkurentki i to właśnie z nią rolnik spróbował stworzyć szczęśliwy związek. Niestety, w wielkim finale okazało się, że Darek z "Rolnik szuka żony" rzucił Nicolę i wypominał jej przed kamerami, że "nie umiała szklanki z herbatą donieść do stołu", co było dla rolnika nieakceptowalne. Nicola nie ukrywała emocji i popłakała się przez rolnika. Na Darka wylała się fala krytycznych komentarzy, a Nicola mogła liczyć na ogromne wsparcie internautów.

Instagram @nicolagaw

Wygląda jednak na to, że czas zrobił swoje i Nicola nabrała dystansu do tego, co wydarzyło się w programie. Podczas relacji na InstaStories opublikowała teraz kadr z jednego z odcinków "Rolnik szuka żony". Okazuje się, że Nicola oglądała w telewizji powtórki programu ze swoim udziałem. Patrząc na stylizację Nicoli możemy się domyślać, że właśnie oglądała swoją randkę z Darkiem. Nie jest tajemnicą, że Nicola wybaczyła już Darkowi to, jak ją potraktował w programie.

wraz z wybaczeniem odeszły wszelkie negatywne emocje. Życzę mu, aby był szczęśliwy wyznała kilka miesięcy temu.

Instagram @nicolagaw

Przypominamy, że chociaż Darek podjął decyzję o rozstaniu to Nicola i tak znalazła swoje szczęście w "Rolnik szuka żony" i ostatnio pochwaliła się zdjęciem z wyjątkową osobą.

