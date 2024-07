Wybrałyśmy najciekawsze prace:

Okulary marki Morgan powędrują do użytkowniczek z loginami: domis890, sloneczko86 i Pciatynka1

Gratulujemy!

Mamy dla Was konkurs doskonały na koniec lata...a może na początek jesieni? W końcu okulary przeciwsłoneczne to modowy niezbędnik na cały rok. Tym razem do wygrania są ultra modne okulary francuskiej marki Morgan.

Nagrody w konkursie

Do wygrania są 3 pary okularów marki Morgan, których zdjęcia znajdziecie załączone poniżej

Zadanie konkursowe

Stwórz fotograficzny kolaż z modną stylizacją, w której nie może zabraknąć modnych okularów Morgan. Najciekawsze z nich zostaną nagrodzone parą okularów przeciwsłonecznych!

Morgan to francuska marka, znana w świecie mody, adresowana do pewnych siebie, eleganckich, ale spontanicznych kobiet. Okulary przeciwsłoneczne łączą seksowny, momentami sportowy styl z paryskim szykiem. W kolekcji dominują odważne kolory oraz oryginalne kształty. Marka nie zapomina też o klasycznych fasonach. To zdecydowanie wybór dla dziewczyn, które lubią przyciągać spojrzenia i nie boją się wyróżniać. W okularach Morgan na pewno będziesz zauważona!

Konkurs trwa w dniach 10.09.2013 - 23.09.2013