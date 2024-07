Laureatkami konkursu są użytkowniczki:

ubuntu44

bajgle

koliber31

SzeregowiecB

SashaFierce3

primadonna

endorfino

madziorkami3

Monic90

kawoszkaa

Gratulujemy!

Nagrody w konkursie

Do wygrania jest 10 zestawów Timotei. W zestawach kosmetyków, które są do wygrania w naszym konkursie wchodzą: 5 lakierów do włosów Timotei, 2 mgiełki do włosów Timotei i 1 suchy szampon Timotei. 1 modna torba.

Zadanie konkursowe

Opisz nam najzabawniejszą, najdziwniejszą bądź najbardziej niesamowitą historię związaną ze stylizacją włosów. Uwaga! historia musiała przytrafić się właśnie wam. Najciekawsze z nadesłanych historii zostaną nagrodzone.



Marka Timotei to ponad 35 lat tradycji w tworzeniu produktów do włosów, wykorzystujących dobroczynne właściwości naturalnych składników roślinnych. To także ekspertyza w tworzeniu kosmetyków, które dbają, pielęgnują i stylizują włosy, podkreślając ich naturalne piękno.

Najnowsze kosmetyki do stylizacji pozwalają nie tylko wykreować najmodniejsze fryzury sezonu, ale zgodnie z filozofią marki Timotei nie zawierają parabenów i barwników.

Konkurs odbędzie się w dniach: 15.10.2013 - 28.10.2013 roku

Regulamin konkursu