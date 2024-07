Jesień już oficjalnie się rozpoczęła, więc walka o uznanie widzów trwa. W nowej ramówce najchętniej oglądanym show okazuje się być świeżynka z Negralem w roli głównej - "The Voice of Poland". Z kolei największy spadek zainteresowania póki co zdobył "stary wyjadacz" - "Taniec z gwiazdami". Powoli oglądalność traci też II edycja "Top Model. Zostań Modelką". Z tej okazji TVN robi wiele, aby program jednak był cały czas na językach i w telewizorach jak największego grona telewidzów.



Promocja rozpoczęła się od głośnego obmacywania uczestniczek. Teraz przyszła pora na wersję bardziej soft. Trzynaście finalistek zapozowało do okładkowej sesji październikowego numeru "Glamour". Oczywiście całość ogarniał fotograf i juror widowiska, Marcin Tyszka.



Naszą uwagę najbardziej przykuła przefarbowana na blond Michalina Manios. Kobieta, która urodziła się w ciele mężczyzny opowiedziała o swojej niskiej samoocenie i krytycyzmie wobec własnego ego. Myślicie, że to ona ma szansę pójść w ślady Pauliny Papierskiej? Oczywiście nie pytamy o pofinałową "karierę"...



