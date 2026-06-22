Polsat stopniowo odsłania karty przed kolejną edycją "Tańca z Gwiazdami”. W poprzednim sezonie Kryształową Kulę zdobyli Gamou Fall i Hanna Żudziewicz, a teraz stacja ujawnia nazwiska kolejnych uczestników, którzy jesienią zawalczą o zwycięstwo. Oficjalnie potwierdzono już udział Heleny Englert oraz Mandaryny, a od kilku dni media spekulowały także o angażu Andrzeja Rosiewicza. Teraz 82-letni wokalista postanowił przerwać milczenie i sam zabrał głos w sprawie swojego udziału w tanecznym show.

Andrzej Rosiewicz wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami". Ujawnił szczegóły

19 czerwca pisaliśmy o tym, że 82-letni Andrzej Rosiewicz może wystąpić w "Tańcu z Gwiazdami". Tę informację jako pierwszy przekazał portal Plejada. Teraz medialne doniesienia się potwierdziły. Wokalista porozmawiał z "Super Expressem" i opowiedział o projekcie. Nie krył podekscytowania.

Łatwo się dałem namówić na udział w ''Tańcu z Gwiazdami''. Kocham tańczyć i robię to od dziecka. Mając 9 lat, dołączyłem do Zespołu Pieśni i Tańca ''Dzieci Warszawy'' i tańczyłem tam kolejnych 10 lat powiedział w rozmowie z Super Expressem.

Andrzej Rosiewicz wyjawił, że jeszcze nie poznał swojej partnerki tanecznej. Rozmawiał już jednak z produkcją i poprosił o to, aby mógł zatańczyć do jednego ze swoich utworów.

Mam kilka takich piosenek, do których chciałbym zatańczyć. ''Czy czuje pani cha-chę'' to jeden z nich. Jak na razie nie wiem, z kim zatańczę ani kiedy rozpocznę treningi skwitował.

Mandaryna w "Tańcu z Gwiazdami". Lawina komentarzy internautów

Na ten moment największe emocje wzbudza udział Mandaryny w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Część widzów uważa, że piosenkarka już na starcie znajduje się w uprzywilejowanej pozycji ze względu na swoje doświadczenie taneczne i sceniczne. Inni przekonują jednak, że program wielokrotnie pokazywał, iż wcześniejsze umiejętności nie gwarantują sukcesu na parkiecie.

Przecież to jest bardzo NIESPRAWIEDLIWE, ona tancerką jest i ma chyba nawet swoją szkołę taneczną czytamy w sekcji komentarzy.

Zapomnieliście dodać, że to też TANCERKA. Taki drobny szczegół napisał internauta.

Nie zabrakło jednak także ciepłych słów.

Królowa!!!! Będziemy trzymać kciuki, super, że się zdecydowałaś. Mam nadzieję, że z ''Tańcem z Gwiazdami'' pojawi się też twoja nowa płyta czytamy.

Wow, ale news. Powodzenia! pisała internautka.

82-letni Rosiewicz potwierdza udział w "Tańcu z Gwiazdami". Miał jedną prośbę / Fot. AKPA / Piętka Mieszko

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