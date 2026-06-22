Uwielbiany artysta potwierdza udział w "TzG". Wygadał się przed ogłoszeniem produkcji
Od kilku dni w mediach pojawiały się spekulacje, że popularny wokalista może dołączyć do grona uczestników nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Teraz wszystko jest już jasne. Artysta potwierdził swój udział w tanecznym show Polsatu, zdradzając przy okazji, o co poprosił produkcję.
Polsat stopniowo odsłania karty przed kolejną edycją "Tańca z Gwiazdami”. W poprzednim sezonie Kryształową Kulę zdobyli Gamou Fall i Hanna Żudziewicz, a teraz stacja ujawnia nazwiska kolejnych uczestników, którzy jesienią zawalczą o zwycięstwo. Oficjalnie potwierdzono już udział Heleny Englert oraz Mandaryny, a od kilku dni media spekulowały także o angażu Andrzeja Rosiewicza. Teraz 82-letni wokalista postanowił przerwać milczenie i sam zabrał głos w sprawie swojego udziału w tanecznym show.
Andrzej Rosiewicz wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami". Ujawnił szczegóły
19 czerwca pisaliśmy o tym, że 82-letni Andrzej Rosiewicz może wystąpić w "Tańcu z Gwiazdami". Tę informację jako pierwszy przekazał portal Plejada. Teraz medialne doniesienia się potwierdziły. Wokalista porozmawiał z "Super Expressem" i opowiedział o projekcie. Nie krył podekscytowania.
Łatwo się dałem namówić na udział w ''Tańcu z Gwiazdami''. Kocham tańczyć i robię to od dziecka. Mając 9 lat, dołączyłem do Zespołu Pieśni i Tańca ''Dzieci Warszawy'' i tańczyłem tam kolejnych 10 lat
Andrzej Rosiewicz wyjawił, że jeszcze nie poznał swojej partnerki tanecznej. Rozmawiał już jednak z produkcją i poprosił o to, aby mógł zatańczyć do jednego ze swoich utworów.
Mam kilka takich piosenek, do których chciałbym zatańczyć. ''Czy czuje pani cha-chę'' to jeden z nich. Jak na razie nie wiem, z kim zatańczę ani kiedy rozpocznę treningi
Mandaryna w "Tańcu z Gwiazdami". Lawina komentarzy internautów
Na ten moment największe emocje wzbudza udział Mandaryny w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Część widzów uważa, że piosenkarka już na starcie znajduje się w uprzywilejowanej pozycji ze względu na swoje doświadczenie taneczne i sceniczne. Inni przekonują jednak, że program wielokrotnie pokazywał, iż wcześniejsze umiejętności nie gwarantują sukcesu na parkiecie.
Przecież to jest bardzo NIESPRAWIEDLIWE, ona tancerką jest i ma chyba nawet swoją szkołę taneczną
Zapomnieliście dodać, że to też TANCERKA. Taki drobny szczegół
Nie zabrakło jednak także ciepłych słów.
Królowa!!!! Będziemy trzymać kciuki, super, że się zdecydowałaś. Mam nadzieję, że z ''Tańcem z Gwiazdami'' pojawi się też twoja nowa płyta
Wow, ale news. Powodzenia!
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