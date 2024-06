Co roku magazyn Forbes Women publikuje ranking najcenniejszych kobiecych marek osobistych. W poprzednim, 2023 roku, miejsce pierwsze zajęła Iga Świątek. Jak jest teraz? Jeśli chodzi o najwyższe miejsce podium - bez zmian - Iga pozostaje bezkonkurencyjna. Co z Dodą? Rok temu zajęła 12. miejsce, teraz zaliczyła wielki awans. Poznajcie szczegóły!

"By wyłonić liderki naszego rankingu, poddaliśmy analizie łącznie ponad 3,5 mln publikacji. Wartość medialna wszystkich badanych treści osiągnęła poziom 15,7 mld zł i przebiła ubiegłoroczną wartość 11 mld zł" - tak magazyn Forbes Women zapowiada tegoroczny ranking "100 najcenniejszych kobiecych marek osobistych 2024 roku". Na miejscu 1. uplasowała się Iga Świątek - jak podaje magazyn, jej "medialna wartość urosła niemal dwukrotnie" w porównaniu z poprzednim rokiem. W top trójce znalazły się również Agnieszka Holland oraz Magda Linette. Na miejscu 4. uplasowała się Doda (wartość wyceniona na 305 mln złotych). Wokalistka skomentowała ten sukces na Instagramie:

Na liście znalazła się również Anna Mucha. Aktorka zajęła 33. miejsce z wyceną 108 mln złotych:

A jednak trochę mnie to kręci… taką wiadomością rozpoczynam dzień! To bardzo miłe i dziękuję, że kolejny raz znalazłam się w zestawieniu najcenniejszych kobiecych marek @forbespolska Myślę, że to tym cenniejsze, kiedy masz poczucie sprawczości, kiedy bierzesz stery we własne ręce, kiedy możesz decydować. Moja Mama zawsze mnie uczyła, żebym miała zawsze pieniądze na powrót do domu… żebym mogła być niezależna. No to chyba się udaje

pisze aktorka