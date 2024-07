Wybory piękności od kilkudziesięciu lat cieszą się wielkim powodzeniem widzów. W tym roku mieliśmy już okazję poznać m.in. Miss Polski, którą została Ewa Mielnicka. Dziś za to poznamy Miss World 2014. Przypomnijmy: Ada Sztajerowska walczy o tytuł Miss World 2014. Eksperci są dla niej bezlitośni

Do takich konkursów z pewną dozą sceptycyzmu podchodzi Paulina Sykut. Prezenterka miała nie raz okazję prowadzić takie wybory, jednak jak przekonuje, nigdy nie widziałaby się na miejscu startujących w nich dziewcząt. Gwiazda w rozmowie z Faktem przyznała, że jest za niska, a wystawianie swojego ciała na ocenę innych jest dla niej krępujące:

Nigdy tego nie chciałam, nawet mnie w tę stronę nie ciągnęło, a czasem nawet zastanawiałam się dlaczego dziewczyny próbują swoich sił w konkursach piękności. Nie lubię wystawiać ciała na ocenę innych. Mam 162 cm wzrostu, wiec szpilki muszą być wysokie, także moje walory nie pozwalają mi startować na miss - mówi

Jesteśmy zupełnie innego zdania.

