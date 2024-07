1 z 6

Gospodynią wczorajszego finału drugiej edycji "Hell's Kitchen" była Paulina Sykut. Producenci show po raz kolejny zaufali prezenterce i ponownie był to strzał w dziesiątkę. Paulina zaprezentowała się w seksownej czarnej sukience, która dość śmiało odsłaniała plecy i podkreślała zgrabne nogi prowadzącej. Sykut od dłuższego czasu należy do grona najlepiej ubranych polskich gwiazd, a każdą kolejną stylizacją udowadnia, że potrafi wyglądać nie tylko seksownie, ale zawsze stosownie do okazji.

Tak Paulina prezentowała się wczoraj w finale HK: