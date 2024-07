Każda z nas ma jakąś listę marzeń do zrealizowania, my dzisiaj przygotowałyśmy dla was listę naszych modowych marzeń, a dokładniej torebek, które chciałybyśmy mieć w swojej szafie.

W naszym zestawieniu znajdziecie modele, których cena może przyprawiać o zawrót głowy, ale kto zabroni nam marzyć! Na naszej liście znalazła się m.in.: biżuteryjna kopertówka Marchesa, pojemna torebka na co dzień od Valentino i mała niebieska na długim pasku od Saint Laurent.

W galerii znajdziecie więcej torebek wymarzonych torebek redakcji Fleszstyle.pl: