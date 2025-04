Arkadiusz Klucznik zmarł w wieku 58 lat. Informacja o jego śmierci poruszyła środowisko artystyczne i kulturalne Lublina. Wspominany jest jako człowiek pełen pasji, odwagi i wrażliwości. Jego działalność na rzecz rozwoju teatru dla dzieci i młodzieży na długo pozostanie w pamięci mieszkańców miasta. Wiadomość o jego śmierci pojawiła się w mediach w środę, 9 kwietnia. Co wiadomo?

Nie żyje Arkadiusz Klucznik. Lublin żegna byłego dyrektora Teatru Andersena

Arkadiusz Klucznik przez niemal dziesięć lat pełnił funkcję dyrektora Teatru im. H.Ch. Andersena w Lublinie. Zajmował to stanowisko do 2016 roku, kiedy to złożył rezygnację. W środowisku artystycznym był znany jako twórca, który nie bał się podejmować odważnych tematów i traktować młodego widza z szacunkiem i powagą. Był orędownikiem repertuarowej różnorodności i partnerskiego podejścia do dziecięcej publiczności. Jak napisano w pożegnalnym wpisie:

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci profesora Arkadiusza Klucznika, wspaniałego Pedagoga Wydziału Lalkarskiego w latach 1991-2023 i drogiego Kolegi. Profesjonalizm, życzliwość i wielkie serce na zawsze pozostaną w naszej pamięci. Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom składamy szczere kondolencje - czytamy na profilu Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu.

Z kolei lubelski teatr wspomina pasję i oddanie Klucznika:

Był nie tylko wyjątkowym liderem i artystą, ale przede wszystkim człowiekiem pełnym pasji, oddania dla sztuki lalkarskiej. Jego działania ukształtowały nasz Teatr, pozostawiając ślad, który trudno będzie wyrazić słowami - napisano.

Kim był Arkadiusz Klucznik? Imponująca historia jego kariery

Arkadiusz Klucznik był absolwentem Wydziału Lalkarskiego PWST we Wrocławiu (aktorstwo), Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku (reżyseria) oraz podyplomowych studiów „Marketing w Kulturze” we Wrocławiu. Pracował jako aktor i reżyser w teatrach w Polsce i za granicą, m.in. w Turcji, Finlandii i na Słowacji.

Na swoim koncie miał 56 reżyserii teatralnych. Był wykładowcą akademickim w Polsce, Finlandii i Turcji. Kierował Teatrem Dzieci Zagłębia w Będzinie (2001–2005) i Teatrem Andersena w Lublinie (2007–2017). W latach 2019–2023 współpracował z Teatrem Kameralnym w Bydgoszczy. Miał 58 lat.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.

