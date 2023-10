8 z 28

Książę Filip

Wiadomość o śmierci księcia Filipa wstrząsnęła całym światem. Mąż królowej Elżbiety II zmarł 9 kwietnia, w wieku 99 lat. Monarcha ostatnie dni swojego życia spędził w zamku Windsor i odszedł w otoczeniu bliskich. Książę Filip przez wiele lat zmagał się z problemami zdrowotnymi - w 2011 roku trafił do szpitala z bólami w klatce piersiowej trafił do szpitala, gdzie przeszedł kilka zabiegów. Do placówki zdrowia kilka razy trafił również ze względu infekcji dróg moczowych, a w 2018 roku przeszedł operację wymiany stawy biodrowego. Mąż królowej Elżbiety jednak nigdy nie lubił mówić o swoim stanie zdrowia.