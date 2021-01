Na co zmarł Ryszard Kotys? Serialowa żona Paździocha zdradziła, jak wyglądały jego ostatnie chwile

Renata Pałys, czyli Helena Paździoch ze "Świata według Kiepskich" w rozmowie z mediami opowiedziała o ostatnich dniach życia swojego serialowego męża. Dziś rano wszystkie polskie media obiegła bardzo smutna wiadomość o śmierci Ryszarda Kotysa. Uwielbiany przez widzów aktor zmarł w wieku 88 lat. Teraz Renata Pałys zdradziła, że kilka dni temu aktor trafił do szpitala!

Serialowa żona wspomina Ryszarda Kotysa

Renata Pałys i Ryszard Kotys tworzyli serialowe małżeństwo od 1999 roku. Dziś Halina ze "Świata według kiepskich" w rozmowie z Wirtualną Polską wspomina współpracę z aktorem.

Zawsze się śmialiśmy, że jesteśmy wirtualnym małżeństwem dłużej niż niejedna para w realu. Spędzaliśmy ze sobą cały wolny czas między zdjęciami, uwielbiałam z nim siedzieć i rozmawiać- Renata Pałys wyznała w wp.pl. Rysiek był demonem intelektu. To może dziś niemodne określenie, ale miał tak rozległą wiedzę, że to się nie mieści w głowie. Można było z nim rozmawiać na każdy temat- dodała.

Serialowa Helena Paździoch przyznała, że zaledwie kilka dni temu dowiedziała się, że Ryszard Kotys trafił do szpitala i walczy o zdrowie. Wszyscy wówczas mieli nadzieję, że aktor wróci do zdrowia, ale zdawali sobie sprawę, że to mogą być ostatnie chwile Ryszarda Pałysa.

Jak dotarła do nas wiadomość, że Rysiek jest w szpitalu na koronawirusa, to liczyliśmy się z tym po trochu- Wirtualna Polska cytuje Renatę Pałys.

Aktorka dodała, że właśnie dziś wraca na plan "Świata według Kiepskich", ale nie wie, jak teraz serial będzie realizowany.

Ryszard Kotys nie żyje.

W rozmowie z mediami serialowa żona opowiedziała o ostatnich chwilach aktora.