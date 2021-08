Nie żyje Piotr Gessler. Lara Gessler opublikowała poruszający wpis o ojcu

Wspaniała wiadomość dotarła od Lary Gessler! Córka cenionej polskiej restauratorki i gwiazdy TVN, Magdy Gessler , została mamą ślicznej córeczki. Kim jest jej mąż, Piotr Szeląg i ojciec jej dziecka? Sprawdźcie szczegóły! Zobacz także: Lara Gessler jest w ciąży! Pokazała zdjęcie ciążowego brzuszka! Magda Gessler zostanie babcią Kim jest mąż Lary Gessler, ojciec jej dziecka? Lara Gessler długo ukrywała swoją ciążę. Kiedy brzuszek gwiazdy był już naprawdę bardzo widoczny, córka Magdy Gessler w końcu podzieliła się radosną nowiną za pośrednictwem mediów społecznościowych. Lara opublikowała wiosenne zdjęcie, na którym wyeksponowała swój ciążowy brzuszek. Miało to miejsce wczesną wiosną. Kim zatem jest ojciec jej córki? Mężem Lary jest Piotr Szeląg , prawnik i właściciel jednej z warszawskich kancelarii. Zakochani po raz pierwszy pojawili się publicznie na Balu TVN w 2019 roku. Co ciekawe, para na początku nie planowała ślubu. Sam Szeląg mówił tak: - Jest nieograniczona ilość możliwości i konfirmacji, w jakich dwoje ludzi może być razem. Ja jestem raczej zwolennikiem rzymskich małżeństw. Nie oceniam czy to dobrze, czy niedobrze, że ludzie biorą śluby. Skoro tak się dzieje, to oznacza, że jest na to miejsce w naszym teraźniejszym świecie. Ale w pracy prawnika i na własnej skórze miałem okazję wyspecjalizować się w temacie ślubów - wyjawił Piotr Szeląg w rozmowie z "Twoje Imperium". Ostatecznie para jednak powiedziała sobie "tak"! Wyświetl ten post na Instagramie. ...