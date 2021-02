Nie żyje Judyta Turan. Gwiazda "M jak miłość" osierociła małe córeczki. Tuż przed śmiercią zrobiła coś niesamowitego 

Media obiegła tragiczna informacja o śmierci zaledwie 37-letniej Judyty Turan. Aktorka dała się poznać szerszej publiczności w rolach epizodycznych w takich serialach jak "M jak miłość" czy Klan". Od 2018 roku zmagała się z okrutną chorobą nowotworową. Niestety przegrała tę heroiczną walkę z rakiem piersi. Osierociła dwie małe córeczki. 8-letnią Emmę i 6-letnią Gretę.

Judyta Turan do końca nie traciła nadziei. Jeszcze w grudniu była aktywna w mediach społecznościowych. To co wówczas opublikowała rozdziera serce...

Zobacz także: Nie żyje Judyta Turan z "M jak miłość"! Aktorka zmarła w wieku zaledwie 37 lat. Jakie były przyczyny śmierci?

Judyta Turan nie żyje. Osierociła córki

W wieku zaledwie 37 lat zmarła Judy Turan, polsko-węgierska aktorka teatralna i telewizyjna. (...) Chorowała na raka piersi - osierociła dwie córeczki 8-letnią Emmę i 6-letnią Gretę [*] - ta smutna wiadomość pojawiła się na Facebooku "Kultura wokół nas"

Judyta Turan chorobę nowotworową znosiła jak prawdziwa bohaterka. Ani przez chwilę się nie poddała. Rak piersi został u niej wykryty jeszcze w 2018 roku. Z kolei z grudniu 2020 roku na profilu na Facebooku aktorki pojawił się jeden z ostatnich wpisów, w którym opowiedziała o swojej walce z chorobą:

“To bardzo złośliwy nowotwór.” Usłyszałam tę diagnozę ponad 2 lata temu. Dla wielu taka informacja oznacza koniec, kres, niemoc. Uważam, że jest zupełnie odwrotnie.

Judyta Turan z "M jak miłość" postanowiła przekuć swoją chorobę w coś co mogłoby pomóc innym. Przed ostatnie miesiące swojego życia pracowała nad projektem, który nazwała "Szóste życie" Film krótkometrażowy, z którego była dumna ujrzał światło dzienne niecałe trzy miesiące przed jej przedwczesną śmiercią...

Rak piersi HER 2+ był dla mnie nowym początkiem, filmowym szóstym życiem danym od losu, zbudowanym na akceptacji i rozwoju duchowym. Nowotwór to koniec mojego poprzedniego życia, jego pożegnanie, którego nieodłącznym elementem stało się zmierzenie się z traumami, bólem, złymi decyzjami. W filmie wcielam się w 5 ikonicznych postaci kobiecych. Ich monologi zostały stworzone na bazie historycznych materiałów. Nie są to jednak przypadkowe treści. Każdy z tekstów koresponduje bowiem z moimi osobistymi przeżyciami oraz drogą leczenia i zdrowienia. W filmie kryję się w wannie, która staje się mianownikiem wszystkich opowiadanych historii.

Zobacz także: Gwiazda "M jak miłość" walczy z rakiem! Trwa zbiórka na leczenie aktorki. "Sytuacja jest dramatyczna"

Zobaczcie niesamowite dzieło chorującej na raka piersi Judyty Turan:

Judyta Garland zmarła w wieku zaledwie 37 lat. Gwiazda "M jak miłość" chorowała na raka piersi. Była również ukochaną mamą. Osierociła dwie córeczki 8-letnią Emmę i 6-letnią Gretę.