Weronika Rosati jest w ciąży! Gwiazda spodziewa się pierwszego dziecka! Szczęśliwym tatą zostanie Robert Śmigielski, znany i ceniony ortopeda, z którym aktorka spotyka się już od jakiegoś czasu.To podobno 5 miesiąc. Gwiazda ma urodzić późną jesienią.

Zanim jednak Weronika odnalazła spokój i szczęście u boku Roberta, była w kilku poważnych związkach. Można do nich zaliczyć relację z Mariuszem Max-Kolonko. Weronika zaczęła się spotykać z Mariuszem, kiedy ona miała zaledwie 21 lat, a on był już doświadczonym dziennikarzem - miał 42 lata. Weronika przeprowadziła się dla niego nawet do Stanów Zjednoczonych. Para udzieliła wywiadu dla "Gali", w którym Kolonko wyznał, że:

(...) nie znalazł dotąd jednej rzeczy, która by ich dzieliła.

Coś jednak musiało ich podzielić, bo para w 2006 roku zerwała znajomość...

