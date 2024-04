Takiej historii jeszcze nie było w programie "Love Island". Fani czują się oszukani, a to za sprawą Nicole i Mateusza, którzy ustawili swój związek i wmawiali widzom wielką miłość. Prawda okazała się zupełnie inna, a do tej konfrontacji doszło w niedzielnym odcinku miłosnego formatu. Początkowo uczestnicy byli przekonani, że jest to klasyczne przeparowanie, ale później stało się najgorsze. Fani programu są oburzeni tłumaczeniem Nicole, które miało miejsce tuż po zakończonym odcinku "Love Island".

Fani zawiedzeni zachowaniem Nicole z "Love Island": "Młoda i głupia"

W ostatnim odcinku randkowego show zrobiło się naprawdę gorąco. Nicole i Mateusz zostali wyrzuceni z "Love Island" za złamanie regulaminu. Po programie prowadząca rozmawiała z Nicole i Matim, którzy tłumaczyli się ze swojego zachowania. Karolina Gilon celowo najpierw wzięła na "przesłuchanie" Nicole, ponieważ podczas emisji odcinka uczestniczka nie chciała się otworzyć i przyznać do tego, że spotykała się wcześniej z Mateuszem i poinformowała go o swoim udziale w "Love Island". Podczas transmisji live była już uczestniczka show wciąż upierała się przy tym, że nie złamała regulaminu i nie pamięta czy wcześniej miała kontakt z Matim, jednak po serii pytań Karoliny Gilon zaczęła mówić o tym, że spotkali się na pewnej imprezie.

Chwilę muszę pomyśleć... była jedna impreza... to jak już to na tej imprezie -przyznała zmieszana Nicole.

Ja chciałabym powiedzieć, że cała przygoda i moje uczucia były szczere(...) to jest nauczka dla mnie na przyszłość, jedyne co mogę powiedzieć to przepraszam - podsumowała Nicole.

Po kilku minutach do wywiadu dołączył wspomniany już Mateusz, który z kolei mówił o kilku imprezach, które spędził z Nicole.

Fani programu "Love Island" nie pozostawili na tej dwójce suchej nitki.

Nicole: była jedna impreza Mateusz: imprez było wiele

Czy ja dobrze słyszę, że ona nie pamięta, że spotykała się z Matim??? MŁODA I GŁUPIA

Jak ona nie wiedziała że się umówiła z Mateuszem... Ale żal... pogubili się w tych kłamstwach - czytamy.

Co ciekawe, fani domagają się również wyjaśnień związku Patrycji i Kuby, który wchodząc do programu również wiedział, że spotka się tam z Patrycją, którą poznał już kilka miesięcy wcześniej.

Ale też nie sprawiedliwe jest ze Patrycja z tym nowym też kręcili i teraz są razem na wyspie... Takie coś też nie powinno mieć miejsca. Powinny być osoby które się nie znają a już na pewno nie takie które wcześniej się spotykały

No dobra, ale Kuba też wiedział, że Patrycja jest w programie i wszedł głównie dla niej - piszą fani programu.

Jak potoczą się dalsze losy uczestników? Tego dowiemy się już w tym tygodniu.

